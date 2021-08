BanRepública vendió al Gobierno nacional reservas por US$ 2.790 millones

El Banco de la República le vendió este lunes al Gobierno nacional US$ 2.790 millones, correspondiente a un giro de reservas internacionales realizado por parte del Fondo Monetario Internacional para ayudar a los países afectados por la pandemia del COVID-19.

El anuncio fue hecho por el Gerente del Emisor, Leonardo Villar, quien señaló que como pago de los dólares, el Gobierno Nacional entregó al Banco títulos de deuda pública TES del portafolio diversificado que administra, valorados a precios de mercado.

Dijo que estos títulos son líquidos, se negocian activamente en el mercado secundario y son de cotización obligatoria por parte de los creadores de mercado, características que le permiten al Banco utilizarlos fácilmente en sus operaciones monetarias.

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, manifestó que estos recursos fortalecen el presupuesto del presente año, cuya destinación se van a destinar para atender la pandemia del COVID-19 y la reactivación de la economía.

Añadió que esto no implica un aumento de la deuda pública y permite mejorar el perfil del presupuesto del próximo año y explicó que esta operación no afecta las reservas internacionales del país que se encuentra por el orden de los US$ 60.000 millones.