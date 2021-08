"Ese rojo enciende pasión": Jessica Cediel 'calentó' con foto en minibikini

La hermosa presentadora y modelo colombiana Jessica Cediel deleitó a su fiel fanaticada por cuenta de una nueva publicación en redes sociales.

Cediel compartió un video en el que se le ve posando en diferentes formas con una salida de baño abierta y un pequeño bikini de color rojo.

Junto a la grabación en Instagram, la modelo escribió: "Do you want a 🍪…🍒", que en español significa " tu quieres una galleta o cereza".

La publicación que solo tiene 16 horas, ya tiene cerca de 60.000 likes en Instagram, sin contar las miles de reproducciones.

ESTE E EL CANDENTE VIDEO DE JESSICA CEDIEL EN BIKINI, QUE POSTEÓ EN INSTAGRAM: