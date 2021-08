Expresidente Álvaro Uribe defiende su propuesta de una amnistía general / ()

Ante las recientes críticas, tanto de sectores políticos, exnegociadores de paz, expertos jurídicos y el fiscal general Francisco Barbosa, que ha generado la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de una amnistía general, el propio exmandatario salió en defensa de su iniciativa, enfatizando en que "los privilegios ante la justicia se oponen a la confianza en las instituciones".

En primer lugar, como ha señalado varias veces, Uribe recriminó que mientras que los integrantes de la extinta guerrilla de las Farc "no van un día a la cárcel y están en el Congreso" a pesar de sus delitos, un ciudadano que haya robado una bicicleta, y que haya sido condenado, no puede ser elegido. "Unos son privilegiados con impunidad total y otros no tienen la segunda oportunidad que tanto se alega", añadió.

Uribe explicó que con este proyecto de acto legislativo se propondría que "por una vez se otorgue la oportunidad para que condenados y procesados por hechos hasta la fecha que se defina, puedan ser elegidos y tengan un descuento carcelario". Eso sí, exceptuando delitos de corrupción en contratación pública, de lesa humanidad, crímenes de guerra, y delitos que sean competencia de la Corte Penal Internacional, y aplicando que el reincidente perdería el beneficio y tendría una pena agravada.

Además, en caso de eventuales desmovilizaciones de grupos criminales, el proyecto plantea que los delitos mencionados se paguen con penas de entre 5 y 8 años, y no permitiría la elegibilidad. En ese sentido, añade que a quienes se desmovilizaron entre 2002 y 2010 se les aplique la ley 975 de Justicia, Paz y Reparación.

En cuanto a los integrantes de la Fuerza Pública, se propone una "sala con jueces imparciales de la JEP, y que quienes hayan estado o lleguen a estar 5 años en la cárcel puedan obtener libertad condicional". No obstante, Uribe resaltó que quienes hayan causado daño tendrán que reparar a las víctimas y pedir perdón, en conformidad con la ley 975.

Finalmente, y en concordancia con el llamado que hicieron recientemente miembros de su bancada a los exnegociadores Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, para socializar esta propuesta y llegar a consensos, Uribe consideró prioritario buscar "acuerdos para superar estos agudos desequilibrios judiciales".