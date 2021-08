"Cuando la doctora vio el trauma pensó que se me habían caído los dientes"

"Bien, descansando en la casa. Tratando de salir un poquito esta semana del entorno del fútbol, de las redes y agradecerle a toda la gente que está pendiente de mí", le dijo Carolina Pineda a El Alargue. La mediocampista sufrió un golpe en el partido América vs Atlético Nacional del pasado fin de semana.

Así explicó la jugada: "el partido llegó un momento que estaba friccionado porque es normal. Hay una jugada donde obviamente a una jugadora como Lady Andrade, que es muy buena, hay que tenerla cerca. Ella creo que se nos escapa y hay una jugada dividida, yo trato de ponérmele en carrera a ella y ella se me va porque es más rápida. De un momento a otro siento el golpe en la cara. Cuando me tomo la mano a la cara veo que estaba botando demasiada sangre".

Por supuesto Pineda debió salir del partido. "Tuve que ir a urgencias, cuento con una amiga que es la doctora Roldán. El médico del América no se atrevió a hacerlo porque era más de cirugía. Al comienzo pensó que eran 1 o 2 puntos, cuando se da cuenta me dijo que eran 5 puntos. Gracias a Dios no fue a mayores porque cuando ella vio el trauma pensó que se me habían caído los dientes", agregó la futbolista.

Le puede interesar

Aparte de la agresión la jueza central recibió muchas críticas. "La queja es que por verse elegante la jueza a veces se veía indiferente o por no crear polémica o por no hablar con las jugadoras. La compañera (Tatiana Castañeda) se cae y ella queda inconsciente en ese mismo instante. Yo llamo a la juez, le grito y el partido se seguía jugando, mi compañera se estaba tragando la lengua en ese momento".

Carolina Pineda de cierta forma entiende a las árbitras porque tampoco tienen ritmo de competencia. Ella aconsejó ponerlas a dirigir no en torneos de niñas pequeñas, sino de pronto en una Primera B para que lleguen con más nivel a la Liga Femenina. De otro lado, considera que al equipo le ha faltado efectividad y a pesar de tenerla difícil no pierden la esperanza de clasificar a la semifinal.

Por último, Pineda dejó una refelxión: "Al final la justicia se tiene que hacer sin mirar a quién va o no va, creo que eso es algo que pasa en nuestro país en todas las esferas".