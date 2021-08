¿Para cuándo el balón inteligente en Colombia?

Comienzo del segundo tiempo en El Campín, Santa Fe perdía 0 - 1 ante La Equidad y Edwin Herrera lanzó un centro lejano. El balón tomó rumbo al arco y Cristian Bonilla calculó mal. El arquero intentó tomar la pelota, se le escapó y llegó la discusión ¿Entró o no entró? El asistente arbitral dejó continuar la jugada al igual que el árbitro Carlos Betancur.

El partido no contaba con VAR, pero de igual forma no solucionaba el problema. En la primera fecha, Junior perdió 3 - 1 con América en Cali y ocurrió algo parecido. Freddy Hinetroza cobró un tiro libre y Diego Novoa atajó, pero no se supo si entró con el balón al arco o no. A pesar de que había VAR el ángulo de la cámara no daba para tomar una decisión certera.

¡LA GRAN PREGUNTA DE LA FECHA! 😬⚽



¿Entró o no la pelota en el tiro libre de Hinestroza ante América?#LoMejorDeLaFecha pic.twitter.com/qHmYfsqlol — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) July 19, 2021

Para evitar estas confusiones desde 2005 se comenzó a trabajar con el Sistema de Detección Automática de Goles (DAG) o también conocido como balón inteligente o electrónico. Es un sistema que le envía una señal al reloj del árbitro cuando el balón cruza toda la línea. Se necesitan varias antenas, un chip en el balón y por eso es bastante costoso.

Le puede interesar

Para el Mundial de Alemania 2006 el propio Joseph Blatter, presidente de la FIFA, dijo que no lo implementarían por el precio tan alto. En 2008 de nuevo argumentó esto y expresó: "La tecnología de la línea de gol es muy cara y complicada. Creo que, en los próximos años, no volveremos a hablar de esta tecnología".

Todo cambió en los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. Frank Lampard le anotó un golazo a Alemania y el uruguayo Jorge Larrionda no validó la anotación cuando claramente el balón entró varios centímetros. Al final Inglaterra perdió 4 - 1, Blatter le pidió perdón a los ingleses y aceptó abrir el debate.

En 2012 se probó en el Mundial de Clubes. En 2013 se usó en la Copa Confederaciones y empezó a implementarse en la Premier League. A los Mundiales llegó en Brasil 2014 y en Sudamérica ninguna liga lo tiene aún. Algunos opinan que es mejor invertir dinero en esta tecnología que en el VAR que sigue generando polémicas.

Por supuesto en Colombia está muy lejos el Sistema de Detección Automática de Goles. Todavía no están todos los partidos de la jornada con VAR y este sería un gasto mucho más grande. Ni siquiera en la Copa Libertadores o Sudamericana se ha utilizado.