¿Por qué el Barcelona no renueva a Messi? Estas son las razones

Conmocionado está gran parte del mundo del fútbol por la no renovación de Lionel Messi. Hace un año parecía estar lejos del Barcelona y continuó. Hace un par de días era segura su renovación y por ahora debe buscar equipo, o más bien escoger ofertas. Todo esta historia tiene varios puntos que valen la pena explicar.

Gestión de Bartomeu

Presidente del Barcelona entre 2015 - 2020 y que salió luego de varios cuestionamientos. Bartomeu gastó millones y millones en jugadores que no rindieron. Está siendo investigado por administración desleal y corrupción e incluso alcanzó a estar detenido. Algunos aseguran que dejó el club en la bancarrota y su relación con Messi no fue la mejor. Fueron protagonistas del famoso burofax en 2020 cuando el argentino pidió su salida, como le había prometido de palabra Bartomeu, y no lo dejaron. En octubre de 2020 el presidente dimitió.

Límites de coste de plantilla deportica (LCPD)

Desde 2013 se le impuso un límite salarial a los clubes, lo hizo la Liga de España junto con el Consejo Superior de Deportes. Los equipos deben presentar su presupuesto donde específican los ingresos que tienen, deducidos sus costes de estructura y el repago de la deuda prevista durante la temporada.

El Barcelona perdió muchos ingresos por la pandemia, aparte no está bien financieramente y por eso le es muy difícil acomodar el contrato de Messi en el marco del LCPD. Por más que el '10' quiera hacer un sacrificio económico, los números ya serían muy bajos para él.

Presión por contrato de TV

La Liga anunció el miércoles que llegó a un acuerdo con el Fondo CVC por los derechos de televisión en un contrato que podría durar hasta 50 años. Parece mucha coincidencia que después de esto el Barcelona publique que no renovará a Messi. Y más coincidencia que las 3 horas saquen un comunicado de protesta diciendo que no los tuvieron en cuenta y "considera inapropiado la firma de un contrato de medio siglo ante las incertidumbres que siempre rodean el mundo del fútbol".

No solo se quejó el Barcelona, también el Real Madrid. Por más que Lionel Messi tenga 34 años no solo es un gran jugador, sino un activo que le produce mucho dinero al Barça y a la Liga Española en general. Hay que tener en cuenta que los derechos de TV pueden tener en sus cláusulas, un monto de dinero con Messi en la liga y otra cantidad sin Messi. Algunos aseguran que el anunció de no renovación de Messi puede ser un mecanismo de presión del club catalán a la Liga.