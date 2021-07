Juan Luis Castro anunció que no volverá al Congreso en 2022

El actual senador de la Alianza Verde, Juan Luis Castro, en una carta a su madre, Piedad Córdoba, dio a conocer que no aspirará al Congreso de la República en el año 2022.



Castro, quien durante este periodo del Congreso ha liderado importantes debates relacionado con temas de salud, le expresó lo que ha sido su experiencia en el legislativo y lo que representa ser su hijo.



“…Estoy cansado de lidiar con tus enemigos, también es cierto que estoy cansado de que me persigan y me encasillen por ser tú hijo, como también es cierto que ya tomé la decisión de no aspirar nuevamente al Congreso de la República, un lugar extenuante que sé que conoces muy bien”, dice la misiva.



El Senador Juan Luis Castro también manifestó: “Mis decisiones como un adulto independiente sin duda en muchas ocasiones han seguido y continuarán siguiendo tú buen consejo, pero siempre serán mías”.



“Hoy tengo la plena certeza de que lo has notado y de que ambos somos conscientes de que no es un proceso sencillo. Has notado que tenemos posiciones diametralmente opuestas sobre cómo debería funcionar el mundo, percepciones diferentes sobre cómo hacer las cosas y en definitiva tenemos posiciones políticas bien distintas”, agregó en la carta.

Castro, quien llegó al Congreso en 2018, aseguró en la carta dirigida a su madre, que es imposible “olvidar los besos, los abrazos, la mano siempre dispuesta a levantarlo a uno después de cada caída…”.



También le expresó gratitud y: “un inagotable amor hacia a ti, mamá sólo hay una y la mía es invaluable...”