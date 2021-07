Ministro de Salud asegura que el país trabaja en un carnet para vacunados

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, manifestó que el país trabaja en mecanismos que permitan incentivar la vacunación contra el COVID-19.



Entre esos, el Gobierno no solo avanza en la incorporación de nuevos grupos en el Plan Nacional de Vacunación, sino que también se estudia la posibilidad de crear un carné electrónico para aquellos que ya están inmunizados, afirmó en ET.



"Ya estamos trabajando en el desarrollo de una herramienta para poder tener carné electrónico que nos permita tener un control y verificación de vacunación en el país y en diferentes lugares", dijo Ruiz a ET.



Igualmente, el jefe de la cartera de Salud destacó que no se descarta la posibilidad de aplicar ciertas restricciones a eventos y actividades sociales; y que la vacunación es un deber con la sociedad.



A esto, agregó que en la vacunación prima el interés general sobre el individual. Asimismo, pronto darán a conocer más detalles sobre estas medidas, el alcance que tendrán y sus funciones.



Cabe recordar que en los municipios con población menor a 100.000 habitantes ya existe la vacunación para mayores de 16 años, "entonces podemos reconocer que la vacunación abierta para los diferentes grupos de edad priorizados en el Plan Nacional de Vacunación ya comenzó en algunas partes del país".