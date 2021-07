Tuluá a Atlético Nacional: "Tienen una argumentación de abogado de baranda"

Nuevo capítulo en la novela de Cortuluá y Atlético Nacional. "Está respaldado por uno de los grupos económicos más grandes de Colombia, el Grupo Organización Ardila Lulle. En ese sentido, no puede ahora asumir el papel de víctima indefensa y negarse a cumplir con sus obligaciones. Al contrario, en este caso el agraviado es y seguirá siendo Cortuluá", dijo el equipo vallecaucano en un comunicado de 8 puntos.

Al comienzo dejó claro el motivo de su publicación: "Ante la forma abrumadora como Atlético Nacional acudió a los medios de comunicación para decir que no pagará las deudas que tiene con Cortuluá en relación al jugador Fernando Uribe, nos vemos en la obligación de aclarar". En las últimas horas hubo un rumor que decía que los 'verdolagas' habrían propuesto un acuerdo de pago, pero el propio club desmintió esto enfáticamente.

"Atlético Nacional ha pretendido devolver todo lo juzgado y fallado vendiendo la peregrina argumentación de abogado de baranda de que '¿cómo es posible que Cortuluá cobre una transferencia que no se dio?'. Eso es simplificar mediáticamente un caso en el que no solo hubo una fuerte disputa legal sino que además fue resuelto a favor de Cortuluá en ambas instancias...", dice otra parte del comunicado.

Luego siguieron con la protesta. "Si Atlético Nacional firmó un contrato que no podía cumplir ¿para qué lo firmó? No pueden venir ahora a quejarse por los errores que ellos mismos cometieron...Durante los procesos adelantados y a partir del año 2014 hasta la fecha, Cortuluá contactó a Atlético Nacional en distintas oportunidades para negociar pero no hubo voluntad de arreglo. La respuesta de Atlético Nacional siempre fue grosera, altanera y prepotente".

El comunicado agregó también: "Resulta por lo menos grotesco cuando no ofensivo, que después de todos estos años de disputas, de litigios y de conflictos, ahora Atlético Nacional se niegue a pagar el monto al que ha sido condenado...es absurdo que Atlético Nacional utilice a sus jugadores para presentar tutelas contra la Dimayor que obviamente buscan dilatar cuando no entorpecer y evadir una obligación que es del club".

Al final el Cortuluá dejó clara su posición: "no permitiremos que se siga tergiversando la verdad y se ponga en tela de juicio los derechos adquiridos a favor de la institución utilizando la evidente posición dominante que en materia económica y mediática tiene Atlético Nacional para apabullarnos. Nos sobra corazón para seguir luchando por los intereses de nuestro equipo. Así que seguiremos hasta el final buscando obtener el pago de lo que por derecho nos corresponde".