Nacional aclara que no ha llegado a un acuerdo de pago con Cortuluá /

La novela entre Atlético Nacional y Cortuluá por el caso del futbolista Fernando Uribe, continúa. En los últimos días había corrido el rumor de un supuesto acuerdo de pago entre ambas instituciones de la suma de USD 5 millones. No obstante, el club 'verdolaga' desmintió dichas afirmaciones y se mantiene en su postura de que "no debe nada".

Una vez más, el club aclaró mediante un comunicado la situación, donde destacan que se rigieron por el fallo del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) que obligó a pagar la deuda de 150,000 dólares y no por la determinación del TFS (Tribunal Federal Suizo), quen derrocó la decisión del TAS y ratificó la primera sanción por 5 millones de dólares impuesta por Dimayor y Federación Colombiana de Fútbol.

"Atlético Nacional mantiene sus argumentos, en línea con lo que definió el TAS como único órgano judicial deportivo: No hubo venta del jugador Fernando Uribe, no hubo transferencia definitiva. El TAS dijo que sí hubo una transferencia temporal del jugador y tasó esa transferencia en USD 300,000, luego el perjuicio irrigado a Cortuluá fue de USD 150,000 y Atlético Nacional lo pagó inmediatamente".

El equipo antioqueño lamentó que Cortuluá haya llevado el caso a la justicia ordinaria en Suiza pidiendo la nulidad de la sanción estipulada por el TAS. Entre tanto, el club verde afirma que le propuso a Cortuluá hacer un pacto arbitral y "llevar el caso a un tribunal de arbitramento para que ese juez, con el debido proceso, decida si hubo perjuicio y lo tase en tal caso".

Es de mencionar que Atlético Nacional no ha podido inscribir a sus nuevos jugadores (Dorlan Pabón, Felipe Aguilar, Ruyery Blanco y Yeison Guzmán) y no lo podrá hacer hasta que no salde la deuda con Cortuluá o se llegue a un acuerdo previo.