Israel, lista para probar vacuna oral contra COVID-19

El director ejecutivo de la farmacéutica israelí Oramed Pharmaceuticals, Nadav Kidron, dijo a medios locales que Israel podría convertirse en las próximas semanas en el primer país en probar la vacuna contra el coronavirus en píldoras.

Kidron explicó que solo se espera en unas semanas el Ministerio de Salud apruebe el inicio de los ensayos clínicos en un centro médico de Tel Aviv en el que se incluyen 24 voluntarios que no han recibido ninguna vacuna ni se han contagiado de coronavirus.

El plan de Oramed Pharmaceuticals es que las primeras dos fases del ensayo clínico tarden al menos seis semanas. El grupo de voluntarios se dividirá en dos, un grupo tomará una sola capsula mientras que el otro grupo tomará dos pastillas y no se entregarán placebos.

El objetivo de estos ensayos es medir el nivel de anticuerpos y otros indicadores de inmunidad en cuanto al coronavirus bajo la meta de que estas pastillas permitan generar una mayor resistencia a las variantes contra el coronvirus.

Kidron ha resaltado que, de ser ensayos exitosos, sería un beneficio para la humanidad ya que los medicamentos orales no tienden a generar muchos efectos secundarios, no requieren profesionales para administrarlos, no necesitan almacenamiento especializado y pueden tomarse en casa.