COVID-19 no es excusa para tener frontera cerrada: empresarios venezolanos

Miembros del gremio productivo de Venezuela aseguraron que luego de mantener reuniones con voceros del gobierno se ha determinado que existen las condiciones para abrir la frontera colombo-venezolana antes de que termine julio.

Uno de ellos, Eliazar Useche, representante de la Asociación de Industrias Táchira, Cenexpo y de la Asociación El Táchira Somos Todos, dijo que sí existen intenciones de abrir la frontera ya que “electoralmente hablando, es beneficiosa la apertura”.

A su vez se estimó que la pandemia no es una excusa para no abrir los pasos fronterizos porque el coronavirus no tiene en cuenta si alguien pasa por una frontera o por una trocha y es mejor que la gente cruce por los puentes con todas las precauciones de bioseguridad, especialmente entre Tachira y Norte de Santander.

Tanto transportistas como comerciantes han resaltado que en agosto se cumplirían seis años del cierre fronterizo pero que su esperanza no es que “ocurra ese cumpleaños” sino que desde agosto la frontera ya esté abierta para continuar con la reactivación económica.