"Coma mi....": Maya se va en contra de Pernía por "trampa" en MasterChef

Una nueva polémica suscitó en la competencia gastronómica MasterChef Colombia, por cuenta de una prueba en la que participo el actor Gregorio Pernía y la modelo Catalina Maya.

Todo empezó cuando en una de las competencias, Gregorio Pernía utilizo dos hornos para realizar una receta (elaboración de achiras), cuando las reglas establecen que solo se podía utilizar uno de los aparatos.

Al pasar Pernía con su plato donde los jurados, estos le dijeron que no era permitido esta practica, a los que el actor respondió: “Que revisen si usé dos hornos. No me acuerdo, se los juro. Por mi Dios santo que no me acuerdo o dividan eso en dos (el tiempo permitido para usar las maquinas), vale hue…”.

Cuando Pernia volvió a su puesto, al lado estaba Maya, quien le dijo que no lo podía felicitar, debido a que había hecho "trampa" en la preparación del plato.

“Yo no lo voy a felicitar porque usted usó dos hornos. Coma mier…”, dijo Maya y agregó: “Gregorio, no puedes usar el otro horno, solamente es uno. Pero bueno, la hipocresía”.

Los dos participantes no ganaron la prueba, pues la ganadora fue Carla Giraldo, quien obtuvo la segunda mejor calificación, por debajo de la presentadora Claudia Bahamón, que participó en el reto.