No la dejan sola: el impresionante esquema de seguridad de Epa Colombia

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, mostró recientemente el esquema de seguridad tras alcanzar un importante éxito con la empresa que tiene de keratinas.

Después de cumplir años, Epa mostró como que para cumplir sus diferentes compromisos laborales es acompañada de varios escoltas.

“Amiga tú que me estabas preguntando cuántas son las personas que me cuidan, siempre son hartas. A mí antes no me miraba ni el camión de la basura querida".

Y añadió "yo decidí ser la reina de las keratinas, es que cuando tú eres exitosa te toca cuidarte, mi amor”, dijo Epa en un video en sus redes sociales.