Canceló su boda porque su prometida no quería ser la madre de sus hijos

James Flores es un mexicano que se ha convertido en tendencia debido a una decisión que tomó justo antes de casarse con su prometida.

El hombre, que ya tenía todo listo para casarse, decidió cancelar su matrimonio por la negativa de su prometida a ser la madre de los tres hijos de Flores.

“Prefiero ser papá soltero”, afirmó el joven en el video que se ha convertido en tendencia en las redes sociales y que a abierto un debate hacia la convivencia con los hijos de otras relaciones.

Según este joven, su exprometida le manifestó que no quería ser la “niñera de hijos ajenos”.

Por lo anterior, el joven decidió cancelar su boda afirmando que: “Si no quiere a mis hijos yo no puedo aceptar casarme con ella. Yo la quiero mucho, la amo y la respeto, pero como mamá para mis hijos no es la persona que yo quiero”, dijo.

Tras todo esto que sucedió, el hombre tuvo que vender varias cosas que había comprado para la recepción de invitados tras el matrimonio, desde los regalos, pasando por la comida y bebidas que tenía para los acompañantes de este evento.