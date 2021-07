Apple obtiene 35 nominaciones al Emmy

Apple obtuvo 35 nominaciones al premio Primetime Emmy, incluidas 20 nominaciones para Ted Lasso, que rompió récords al convertirse en la serie de comedia más nominada este año y la serie de comedia más nominada de la historia, después de su primera temporada.

Los ganadores de la edición anual de los Primetime Emmy Awards, número 73, se anunciarán en una ceremonia televisada el 19 de septiembre de 2021.

La comedia global fenómeno de Apple, Ted Lasso, dominó las principales categorías con 20 nominaciones. Además, también obtuvo nominaciones para Mythic Quest, Central Park, Servant, Billie Eilish: The World's A Little Blurry, Boys State, Mariah Carey's Magical Christmas Special, Bruce Springsteen's Letter To You, The Year Earth Changed y Carpool Karaoke: The Series.

Nominaciones

· Mejor Serie Comedia - Ted Lasso

· Mejor Actor en Serie Comedia - Ted Lasso, Jason Sudeikis

· Mejor Actor de Reparto en Serie Comedia - Ted Lasso,Brett Goldstein

· Mejor Actor de Reparto en Serie Comedia - Ted Lasso, Brendan Hunt

· Mejor Actor de Reparto en Serie Comedia - Ted Lasso, Nick Mohammed

· Mejor Actor de Reparto en Serie Comedia - Ted Lasso, Jeremy Swift

· Mejor Actriz de Reparto en Serie Comedia - Ted Lasso, Juno Temple

· Mejor Actriz de Reparto en Serie Comedia - Ted Lasso, Hannah Waddingham

· Mejor Cinematografía para serie de una sola cámara (30 min) - Servant

· Mejor Dirección en Serie de Comedia - Ted Lasso, Zach Braff

· Mejor Dirección en Serie de Comedia - Ted Lasso, MJ Delaney

· Mejor Dirección en Serie de Comedia - Ted Lasso, Declan Lowney

· Mejor Dirección en Serie de Comedia - Ted Lasso, Pilot

· Mejor Guión en una Serie de Comedia - Ted Lasso, Make Rebecca Great Again

· Mejor Casting en una serie de Comedia - Ted Lasso

· Mejor Tema Musical - Ted Lasso

· Mejor Diseño de Producción (30 min) - Ted Lasso

· Mejor Edición de Sonido para una Serie de Comedia o Drama (30 min) o Animación - Ted Lasso

· Mejor Edición en Comedia de una Sola Cámara - Ted Lasso , A.J. Catoline

· Mejor Edición en Comedia de una Sola Cámara - Ted Lasso , Melissa McCoy

· Mejor Mezcla de Sonido para una Serie de Comedia o Drama (30 min) y Animación - Ted Lasso

· Mejor Edición en un Programa de No Ficción - Billie Eilish: The World’s A Little Blurry

· Mejor Dirección Musical - Billie Eilish: The World’s A Little Blurry

· Mejor Edición de Sonido para un Programa de No Ficción o Realidad (Una Cámara o Multi – Cámara) - Billie Eilish: The World’s A Little Blurry

· Mejor Narración de Personaje - Central Park, Stanley Tucci

· Mejor Narración de Personaje - Performance - Central Park,Tituss Burgess

· Mejor Narrador- Mythic Quest, Anthony Hopkins

· Mejor Edición de Sonido para una Comedia o Drama (30 min) y animación - Mythic Quest

· Mejor Documental o Especial de No Ficción - Boys State

· Mejor Dirección de un Documental o Programa de No Ficción - Boys State

· Mejor Narrador - The Year Earth Changed, David Attenborough

· Mejor Maquillaje COntemporáneo en un programa de Variedad, No Ficción o Realidad (Sin Protesis) - Mariah Carey’s Magical Christmas Special

· Mejor Mezcla de Sonido en un Programa de Variedad o Especial - Bruce Springsteen’s Letter to You

· Mejor Corto Comedia, Drama o Serie de Variedad - Carpool Karaoke: The Series