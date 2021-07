Oficial: Así quedó el calendario de la Liga Colombiana 2021-II

Este lunes los presidentes de los clubes agremiados a la Dimayor aprobaron el calendario de la Liga Colombiana 2021-II y el Torneo de Ascenso.

Como principales novedades, se estableció la disputa de la popular fecha de clásicos (fecha 14), así como la definición de la Liga en cuadrangulares y final (ida y vuelta), pautada en principio para el 22 de diciembre.

La primera jornada, que iniciará el próximo viernes 16 de julio tendrá los duelos: Medellín vs. Águilas, Alianza vs. Pasto, América vs. Junior, Patriotas vs. Bucaramanga, Quindío vs Jaguares, Santa Fe vs. Cali, Envigado vs Nacional, Once Caldas vs. Huila, Pasto vs. Millonarios, Tolima vs. Pereira.

Conozca el calendario de la Liga Colombiana 2021-ll: