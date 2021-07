Las últimas movidas políticas para las presidenciales de 2022

La semana pasada hubo varias movidas políticas de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en mayo del año 2022. Esta, también arrancó con anuncios como la candidatura del exministro Juan Carlos Echeverry, quien aseguró que se presentará por firmas.

Candidatos que inscribieron el comité promotor y que arrancarán a recoger firmas



La semana pasada el actual senador Roy Barreras inscribió el comité promotor del movimiento La Fuerza de la Paz, con el que aspira recoger 1 millón de firmas para respaldar su candidatura presidencial. También lo hizo ante la Registraduría el exalto comisionado de paz, Miguel Ceballos, quien empezará a recorrer el país con el movimiento TU ( TU Movimiento- Transformando y Uniendo a Colombia)



Previamente lo habían hecho los exalcaldes de Bogotá y Bucaramanga Enrique Peñalosa y Rodolfo Hernández, respectivamente. Ahora, tras el anuncio de su aspiración, lo hará el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry.

Cruce de trinos Petro- Fajardo



El fin de semana un trino del líder de la Colombia Humana y actual senador, Gustavo Petro, provocó un cruce de mensajes en la red social twitter entre Petro y el también candidato a la presidencia de la República, Sergio Fajardo.



“Si somos gobierno nuestra reforma tributaria le subirá impuestos solo a 4.000 personas”, este mensaje de Petro provocó una respuesta de Fajardo.



“Pensar que el problema tributario y por ende la construcción de una verdadera estructura de protección social se resuelve con solo subirle los impuestos a 4000 personas en un país de 50 millones de habitantes es un ejemplo patético del populismo facilista. Feliz Domingo”, aseguró Fajardo.



Luego surgió otro de Petro: “Sergio, ¿no pensará usted subirle impuestos a una clase media ya derruida, o peor aun, a los pobres?. 4.000 personas dejaron de pagar impuestos por 15 billones al estado desde el año pasado y podrían pagar 40 billones anuales adicionales en una propuesta de justicia tributaria”.



La discusión siguió en esa misma red social.

Nuevo llamado a Alejandro Gaviria



El rector de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gaviria, ha planteado, hasta ahora, que no tiene prevista una candidatura presidencial. Sin embargo, en sectores del Partido Liberal se le ha propuesto que lo sea y, ahora, se conoció que el senador y precandidato presidencial, Roy Barreras, le propuso a Gaviria que participe en la consulta que realizará en marzo el Pacto Histórico, para escoger candidato presidencial. Barreras considera que debe haber una sola consulta de los sectores alternativos para "ganar en la primera vuelta".



Además se supo que Alejandro Gaviria se reunió hace dos meses con el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro.



Lo cierto es que Gaviria aún no confirma si será o no candidato presidencial.