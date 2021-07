Precandidatos de la Coalición de la Esperanza no aspirarán al Congreso

Los precandidatos presidenciales de la Coalición de la Esperanza manifestaron desde Cartagena, donde se encuentran realizando una visita, que no usarán el actual proyecto político para una eventual aspiración al Congreso de la República en 2022.



“No estamos usando esta alianza para las elecciones de marzo. No aspiramos a ocupar ninguna curul en las elecciones legislativas, así decidamos no participar de la consulta de la que elegiremos candidato o candidata presidencial el año entrante. Lo que queremos es promover nuevos liderazgos y renovar el Congreso”, indicaron los integrantes de la Coalición.

De igual forma dieron a conocer que tendrán lista única al Congreso de la República, que sería por voto preferente y paridad de género.



“Esta Coalición de la Esperanza abre a partir de hoy una convocatoria a afros, a indígenas, a mujeres, a distintos sectores de la sociedad colombiana, a que participen e integren una lista única de la Coalición de la Esperanza. Vamos a presentarle a Colombia una lista única al Senado de la República en la que participen todas las fuerzas políticas que representamos y otras más que lleguen, esperamos que esté aquí también en esta lista única el Partido Verde, el sector que lidera Ángela María Robledo y muchos otros sectores….”, manifestó el exministro Juan Fernando Cristo.



De la Coalición de la Esperanza hacen parte Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo