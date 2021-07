Sancionan a American School Way por información y publicidad engañosa

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa superior a los $ 181 millones a American School Way por información y publicidad engañosa.

El Superintendente, Andrés Barreto manifestó que entre las conductas detectadas están no suministrar información veraz, verificable, precisa, idónea, oportuna y suficiente a los consumidores sobre las condiciones del servicio contratado.

A esto se suma, no cumplir las normas que regulan las condiciones objetivas de la publicidad al transmitir un mensaje que no correspondía con la realidad y configurar así, publicidad engañosa.

El Superintendente señaló que el centro de estudios no contaba con licencia de funcionamiento ni registro del programa ofrecido ante algunas de las Secretarías de Educación en donde presta sus servicios y no informar en la publicidad denominada “BLACK FRIDAY CON 30% DE DTO" la totalidad de las condiciones de modo, tiempo y lugar para acceder al incentivo y no cumplir con el requerimiento de información proferido por esta Autoridad.

Finalmente, comentó que contra la multa cabe el recurso de reposición correspondiente.