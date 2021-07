“Quédate así”: Luisa Fernanda W mostró en bikini los ‘kilitos’ de más

La reconocida creadora de contenido Luisa Fernanda W tiene atónitos a sus fanáticos con la publicación de una fotografía de ella luciendo un hermoso bikini y mostrando los ‘kilitos’ de más que ha ganado en este tiempo.

“Estos 5 kilitos de más ya no sé si bajarlos, me empiezan como a gustar jajaja Mañana les muestro una linda colección de trajes de baño que compre, están bellísimos”, escribió la mujer en su publicación y las reacciones no se hicieron esperar.

“Te ves súper linda así”, “el cuerpower”, “mucha hembra”, “ojalá yo me viera así con cinco kilos de más”, “el post embarazo te dejó mejor que antes”, “Yo ni con cinco kilos menos me veo así de linda”, “no los vayas a bajar, quédate así”, “espectaculares esos kilos de más”, entre otrs han sido los comentarios que le han dejado a la influencer.

La publicación de Luisa Fernanda W estremeció las redes sociales y ya está cerca de lograr el millón de likes y tiene cerca de 5.000 mensajes en los que, no solo le dicen que no vaya a bajar de peso, sino que exaltan toda su hermosura.