Juan Cuadrado: "No nos vamos a ahorrar ningún esfuerzo"

El futbolista de la Selección Colombia, Juan Guillermo Cuadrado, habló en rueda de presna sobre lo que será el juego de este martes ante Argentina por las semifinales de la Copa América, partido donde esperan no cometer errores como en el compromiso por Eliminatorias que finalizó 2-2.

Cuadrado, no pudo estar en el partido de cuartos de final ante Uruguay por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que contó cómo vivió la definición por penales desde las gradas.

Le puede interesar:

"Desde la tribuna se vive de una forma diferente. Quise vivir el partido como si estuviera jugando, por eso estoy afónico. Debemos mantener esta unidad de equipo. No sufrí tanto el partido. Traté de ayudar desde lo que podía en la tribuna que uno tiene una mejor visión. Se vio la seguridad de los muchachos en los penales", dijo.

Respecto al juego contra Argentina, aseguró que el equipo no se va a ahorrar ningún tipo de esfuerzo y resaltó que no solamente tienen a Messi, sino a otros grandes jugadores.

"Es una final. Argentina es un gran rival, pero estamos listos. Vamos a tratar de mejorar y hacer el mejor partido posible. Tendremos un partido difícil, no nos vamos ahorrar ningún esfuerzo. Es una bendición poder jugar este partido. Ellos tienen no solamente a Messi si no varios buenos jugadores", comentó.

Así mismo, manifestó que el equipo aprendió del partido contra el cuadro albiceleste por Eliminatorias, donde en 10 minutos ya se encontraban ganando 2-0.

"Tenemos una experiencia de lo que pasó en Barranquilla contra Argentina, seguramente ahora será un partido diferente. Aprendemos de cada partido. Vamos a partir de una defensa sólida", expresó.

Finalmente, se mostró agradecido por poder disputar un partido de gran magnitud ante un rival como Argentina.

"Tenemos una bonita oportunidad de tener la ambición de disputar una final. Tenemos fe y creemos que podemos. Tenemos grandes jugadores y le vamos a hacer un buen partido a Argentina", finalizó.