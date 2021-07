“Qué movimientos”: Madrid de ‘El Desafió’ hipnotizó con un perreo en bikini

Madrid es sin duda una de las mujeres más lindas que están participando en el Desafío y quedó demostrado al subir un video a su Instagram bailando la popular canción ‘Qué más pues’ del colombiano J Balvin junto a María Becerra, que dejó sin aliento a más de uno.

“Muy bonita tu vida y todo, pero te he hecho reír con mis ocurrencias”, escribió la mujer en su publicación en la que, como se puede observar, sus sensuales movimientos no dejan ni parpadear y así se lo han hecho saber sus seguidores.

Le puede interesar:

“Eres tan perfecta”, “todos necesitamos una mujer como Madrid”, “el cuerpazo que tienes me enloquece”, “Cara hermosa y cuerpo perfecto”, “lo tienes todo lindo”, “el Desafío sin ti no tendría sentido”, “ese butty si es con deporte”, “la envidia que me despiertas”, entre otros han sido los comentarios que le han dejado a la mujer.

Madrid le debe su fama a su aparición en el reallity y poco a poco la paisa va conquistando gente en su cuenta de Instagram, pues ya está cerca de los 400.000 seguidores y en la publicación de su sensual video ya acumula más de 245.000 reproducciones, cerca de 56.000 likes y casi 1.500 comentarios en lo que le llueven elogios por su sensualidad.