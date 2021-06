"Duque compró votos y por eso ganó", Petro habla de fraude en elecciones

En medio del debate de precandidatos del Pacto Histórico, en el que participaron los senadores Gustavo Petro y Roy Barreras, el tema del fraude electoral fue protagonista a raíz de una de las preguntas realizadas. El exalcalde de Bogotá, de hecho, aseguró que en Colombia el fraude no es un riesgo sino una realidad.

"El riesgo no existe, sino la certeza. Ya se han robado elecciones presidenciales; el M19, de hecho, surgió por una ocasión así (...) Cualquier reforma política es cooptable por la corrupción, porque la base de la corrupción política no está en las normas, sino en la cultura, y se llama compra de votos. Eso es lo que hay que perseguir a fondo, para tener una calidad de la política en el país".

Le puede interesar:

- "Yo estoy aquí para derrotar al uribismo", Roy Barreras en debate con Petro

- Duque pide a comunidad internacional agilizar recursos para migrantes

Durante su intervención, incluso, acusó al presidente Iván Duque de haber cometido esta práctica. "Hay una corrupción de altas esferas y una cultural en la base de la sociedad. Si nosotros logramos ganar, sobreaguando el hecho de que van a comprar votos; de hecho, Duque los compró y por eso ganó; si logramos tal pasión en la sociedad que logre vencer la compra, hay que hacer un cuerpo de persecución a la compra de votos”.

No en vano, Petro aseveró que la compra de votos no se hace con dineros registrados en la contabilidad, "sean públicos o privados, sino que se hace con el dinero en efectivo que viene del narcotráfico y, hoy por hoy, de los contratistas del Estado. Y eso hace que la política dependa de esos dos actores".

Por su parte, Barreras consideró que sería el ganadero José el 'ñeñe' Hernández (acusado de narcotráfico) quien debería responder si hubo fraude en las pasadas elecciones presidenciales. Sin embargo, sí señaló que "hay suficientes clanes y gamonalátos, que estarán siempre en la derecha. Por eso sigue siendo poderosa. No hay un narco que no esté allá. Y eso le da un valor de ilegitimidad, pero no ilegalidad. Esa es la historia de Colombia".

Finalmente, en cuanto al futuro uso del Código Electoral, recientemente aprobado en el Congreso, Roy advirtió que “hay una posibilidad de una auditoría internacional al software electoral, por eso debemos ponerle atención".