Autoridad electoral peruana reanuda funciones en medio de polémica

El jurado electoral de Perú reanudó sus tareas en las que busca determinar el ganador de las elecciones presidenciales. El reinicio de funciones ocurre en medio de una polémica por aparentes intentos de comprar a los miembros del jurado.

Las autoridades peruanas investigan una serie de audios, llamadas y vídeos que involucrarían a Vladimiro Montesinos, exasesor del entonces presidente Alberto Fujimori. En el material audiovisual se escucha a Montesinos influyendo para sobornar magistrados electorales.

Las investigaciones de la Fiscalía no solo involucran a Montesinos sino a la Marina de Guerra dado que el exasesor político cumple una condena de 25 años en la cárcel de la Base Naval del Callao y las llamadas se dieron desde un teléfono fijo de la base.

"Esa vaina te cuesta tres palos (tres millones de dólares). Un palo para cada uno. (…) Es la única forma, no hay otra ya porque ha pasado mucho tiempo, pero hazle tú entender, al papá o a la chica (Alberto o Keiko), no sé con quien hables, que [...] estamos tratando de ayudar en un objetivo común", dice Montesinos en una de las llamadas.

A su vez, Montesinos dice que con esta influencia no ganará nada, que no le interesa y que “jamás les voy a pedir nada. Simplemente estoy tratando de ayudar porque, si no, se joden: la chica terminará presa".