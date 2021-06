Uribe negó complot de sus exfuncionarios contra la Corte en caso 'ChuzaDAS'

El expresidente Álvaro Urbe Vélez, declaró como testigo en el juicio que se adelanta contra César Mauricio Velásquez, quien fue su exsecretario de prensa de la presidencia y Edmundo del Castillo, entonces secretario jurídico de la presidencia, por el plan de desprestigio que se planeó contra la Corte Suprema de Justicia en el año 2007.

Para la Fiscalía Velásquez y Del Castillo, transgredieron sus funciones y se valieron de un organismo de seguridad para atacar a la institucionalidad del Estado

Uribe defendió las actuaciones de sus exfuncionarios y aseguró que los dos procesados no participaron ni conocieron de un propósito criminal contra las Cortes, opositores y periodistas.

Pese a las múltiples condenas por las ‘Chuzadas’ del DAS, para Uribe, el plan de desprestigio de contra la Corte de la época es una teoría.

“Nunca, eso no corresponde ni a la ética ni a la moral del doctor César Mauricio Velásquez, ha sido de lo más injusto contra nuestro Gobierno. Es que, la discrepancia que yo tuve la Corte, que traté de manejarla argumentativamente, era porque para la Corte Suprema había sedición en el caso de los guerrilleros, pero no de los paramilitares. Ese es el origen de la discrepancia. Por favor, ¿de dónde sale la teoría de que estábamos en el trabajo de desacreditar a la Corte?”

El expresidente dijo que, si Velásquez y del Castillo tuvieron contactos con el DAS fue bajo el marco de sus funciones.

-Procuradora: ¿para ese entonces se dio autorización para que alguna otra persona recibiera información que provenía del DAS, valga decir, por ejemplo, el secretario jurídico?

Uribe: Si no la di, era casi, porque el DAS y el secretario Jurídico no podían vivir de espaldas de una y otra institución”.

En el expediente de la justicia, está documentado que las cámaras de seguridad de la Casa de Nariño dejaron registrada la tarde del miércoles 23 de abril de 2008, pasadas las 18:30, el ingreso por el área de sótanos de Antonio López, alias ‘Job’, quien fue asesor político de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Bernal’-, cabeza de la llamada oficina de Envigado, y de su abogado Diego Álvarez

Job entró sin registro en los libros aparentemente para entrevistarse con el entonces secretario Jurídico de la presidente, Edmundo del Castillo, y con el jefe de prensa del presidente Uribe, César Mauricio Velásquez.

“Señor Fiscal, a la presidencia de la República, siendo yo Presidente, nadie entró clandestinamente era mi orden (…) Yo hubiera entrado por la puerta principal al señor JOB, yo no sabía quién era ese señor con este recorrido mío público tan largo, el entonces general de seguridad de la Presidencia me informó que habían entrado con registro de cámaras lo que demuestra que no entraron subrepticiamente y ese registro lo conoció el país”.