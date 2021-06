U. Europea pierde demanda que buscaba acelerar envío de vacunas AstraZeneca

El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas definió que AstraZeneca deberá entregar a Europa 80,2 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus, contrario a la petición de la Comisión Europea con la que buscaba obtener 120 millones de dosis en junio y un total de 300 millones en septiembre.

Por otro lado, el Tribunal consideró que la farmacéutica no hizo “el mejor esfuerzo razonable” para cumplir con los plazos de entrega estipulados ya que no utilizó sus plantas de producción en el Reino Unido. A su vez estimó que la Comisión Europea no tiene exclusividad sobre otros contratantes de la farmacéutica.

Bajo esta decisión, el vicepresidente ejecutivo de la farmacéutica, Jeffrey Pott, señaló en un comunicado que están complacidos con la decisión de la corte y agregó que AstraZeneca “ha cumplido plenamente su acuerdo con la Comisión Europea”.

Por su parte, la Comisión Europea estimó haber ganado la batalla legal ya que se reconoce que AstraZeneca no cumplió con los compromisos asumidos y, de paso, se le exige cumplir un nuevo cronograma de entrega de 15 millones de vacunas (26 de julio), 20 millones de dosis (23 de agosto) y 15 millones de dosis (27 de septiembre) con una multa de 10 euros por dosis no entregada.

Al momento, la farmacéutica ha entregado más de 70 millones de dosis a la Unión Europea.