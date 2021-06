"Yo estoy aquí para derrotar al uribismo", Roy Barreras en debate con Petro /

El Pacto Histórico arrancó de manera formal su carrera a la presidencia del 2022 con el primer debate de precandidatos entre los senadores Gustavo Petro y Roy Barreras. En el encuentro, se tocaron temas coyunturales como el Paro, el descontento social y la pobreza, así como posturas en su programa de gobierno ante temas como el narcotráfico.

Uno de los primeros puntos a tratar fue el atentado que tuvo lugar en una base militar de Cúcuta en las últimas horas, frente a lo cual el senador Barreras no descarta que haya sido un ‘auto atentado’. “¿Cómo entra una camioneta a una guarnición militar y dos horas después uno de los terroristas tiene tiempo para cambiarla de ubicación y nadie se da cuenta?. El país sabe que hubo demostración de caso de auto atentados, en el caso de los bombazos en la posesión del expresidente Uribe”.

Le puede interesar:

- Se hundió en Senado el proyecto que buscaba establecer la “Matrícula Cero”

- Proyecto que prohibiría el fracking en Colombia, a punto de hundirse

En caso seguido, y dado que el Paro nacional está próximo a cumplir 50 días, Petro habló sobre cómo enfrentar el descontento social de gente: “Nuestro Gobierno se enfocará en tratar de entender a la juventud popular. La educación pública superior gratuita para la cobertura universal de la juventud y garantizar el empleo por el Estado desde el presupuesto público de emergencia”.

Hablando sobre las condiciones para la 'pre disputa' electoral, en la que también participarán el senador del Polo, Alexander López Maya y la lideresa Francia Márquez, reiteraron que el ganador de la consulta será el candidato a la primera vuelta presidencial y el segundo a la vicepresidencia. Las demás voces, así no aspiren a la Casa de Nariño, estarán en las listas de Congreso.

Por ello, hablando de política como tal, Barreras aseguró que "no hay posibilidades de ganar si no es en una coalición de centro izquierda, que es esta. ¿En la Coalición de la Esperanza quién es de la izquierda? Aquí no hacen falta solo ideas sino firmeza y carácter. Yo sí estoy aquí para derrotar al uribismo, porque significa ese modelo de concentración de riqueza y autoritarismo, que condena al pueblo que protesta a ser su enemigo".

Por su parte, Petro aseguró que "de la consulta popular sale un gobierno plural. Nosotros seguimos invitando a la Coalición de la Esperanza, a hacer una consulta, no dos; y a otras personas que están en otras fuerzas políticas. La democracia y la paz no son valores exclusivos de la izquierda ni de centro. Esos deben ser los valores de la nación colombiana".

En materia de drogas y cómo combatir el narcotráfico, el líder de la Colombia Humana consideró que "la marihuana puede sustituir cultivos de coca con más éxito de lo que lo ha hecho y es una posibilidad cierta para la agroindustria de la que Colombia debería sacar provecho”.

En complemento, Barreras destacó la importancia del acuerdo de paz para ese aspecto. “Defendemos el acuerdo porque cuenta con una hoja de ruta para solucionar algunas de las problemáticas del país, como lo son la reparación de los territorios, las 16 curules de paz y la justicia rural”.