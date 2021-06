Halo Infinite, Starfield y Forza Horizon 5, los puntos altos de Xbox en E3

La compañía Microsoft regresó con fuerza al E3 2021, la convención más importante del mundo en materia de videojuegos, y no podía ser de otra forma que en el showcase junto al popular estudio Bethesda.

Entre títulos de aventura, shooters, RPG y de estrategia, hicieron parte de la oferta de este año, que se sigue fortaleciendo también con su servicio de suscripción Xbox Game Pass, en el que los jugadores podrán acceder a cientos de títulos para descargar en su consola o pc con sistema operativo Windows.

Estos son algunos de los títulos más fuertes que se anunciaron en el E3 y el listado final para completar la oferta:

Starfield

Starfield es un juego de ROL/RPG desarrollado por Bethesda Game Studios que nos permitirá adentrarnos en una de las últimas expediciones espaciales de la humanidad. Para los fanáticos del género, llergará de forma exclusiva para Xbox Series X/S y PC. Su lanzamiento está programado para el 11 de noviembre de 2022 y estará disponible en Xbox Game Pass desde el día uno.

Battlefield 2042

DICE y Electronic mostraron un primer vistazo de Battlefield 2042, un título del géner shooter donde los recursos escasean y la estrategia será vital para sobrevivir. Llamó particularmente la atención el soporte para 128 jugadores (nueva generación) y 64 (Xbox one). Su fecha de estreno será el próximo 22 de octubre.

Halo Infinite

343 Industries también mostró parte de lo que veremos en este clásico que todos los seguidores de Xbox esperaban, protagonizado por Master Chief. Algo para considerar que es su modo multijugador será gratuito, además de tener soporte para 120 fps (cuadros por segundo) en pantalla. Podría llegar para el último trimestre de 2021.

Age Of Empires IV

El famoso juego de estrategia y conquista llegará el próximo 28 de octubre de 2021 y estará disponible en Xbox Game Pass para pc desde el día uno. Se nota una gran mejora gráfica con respecto a sus entregas anteriores.



Forza Horizon 5

Uno de los platos más "jugosos" de esta presentación fue el popular título de conducción, que se ambientará en México con varias locaciones interesantes. Desde el próximo 9 de noviembre podrá disfrutarlo en Xbox y PC, además de estar incluído en el servicio Game Pass.

Este es el listado completo de títulos que se anunciaron en el E3 2021:

Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, Back4Blood, Contraband, Sea of Thieves: A Pirate's Life, Yakuza Life A Dragon en Game Pass, Battlefield 2042, 12 Minutes, Psychonauts 2,

>Juegos de Bethesda en Game Pass + DOOM Eternal: Dishonored Death of the Outrisder, DOOM 2016, The Evil Within 2, Rage, Wolfenstein 2, Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3.

>Party Animales, Hades, Sommerville , Halo Infinite, Diablo II Resurrected, A Plague Tale Requiem, Far Cry 6, Slime Rancher 2, Shredders, Atomic Heart, Replaced, Grounded, Age of Empires IV, The Outer Worlds 2, Forza Horizon 5