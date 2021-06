El Gobierno no tolerará ningún caso de abuso a los DD.HH.: Canciller

El Gobierno enfrentó un nuevo debate de control político en la plenaria del Senado por lo que la oposición llamó la vulneración de los derechos humanos en el marco de las manifestaciones de las últimas semanas. Al debate fueron citados la Vicepresidenta, que en este caso fue en calidad de Canciller, Marta Lucía Ramírez, y el ministro del interior, Daniel Palacios.



La Canciller defendió las actuaciones del Gobierno durante las movilizaciones. Aseguró que no es cierto que exista una conducta sistemática de desapariciones ordenada por la administración del presidente Iván Duque, ni una violación masiva de derechos humanos.



“No hay ninguna orden, ni conducta sistemática, ni mucho menos ordenada desde la presidencia”.



Añadió que “el Gobierno Nacional no tolerará ningún caso de abuso a los derechos humanos y todos los casos que se están investigando en este momento, los tiene que juzgar y decidir la justicia. Nosotros no somos jueces, nosotros no podemos de ninguna manera acá condenar a ningún funcionario ni a ningún policía. Si hay algún caso de violación de los derechos humanos por supuesto que tiene que responder ese individuo”.



La Canciller Marta Lucía Ramírez manifestó que Colombia no desconoce los acuerdos internacionales relacionados con la defensa de los derechos humanos.



“No desconocemos ningún compromiso internacional. Hemos sido lideres reconocidos, en buena parte de los acuerdos internacionales, por la defensa de los derechos humanos”.

Por su parte el ministro del interior, Daniel Palacios, indicó que el Gobierno del presidente Iván Duque garantiza todos los derechos de los colombianos, incluido el de la protesta pacífica. Añadió que este es un país de instituciones independientes como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.



“Pretender difamar a las instituciones como una estrategia de mostrar en el exterior que Colombia es un país sin instituciones, que Colombia es un país sin capacidad investigativa, que en Colombia no hay justicia, es una herramienta de pronto efectiva, pero no deja de ser falsa. Por eso nuestra estrategia para el mundo es la de demostrar estos hechos, que Colombia es un país de instituciones por más que sea fácil desacreditarlas”.



Además reiteró su rechazo contra los bloqueos que se han presentado en el país. Añadió que los desbloqueos que se han registrado en las últimas horas es por el trabajo de la Fuerza Pública y no por el anuncio de desescalamiento anunciado por el Comité Nacional del Paro.



“Hoy escuchaba una declaración que decía que el desescalamiento era producto de la buena fe de algunos miembros del paro, falso. Falso. Esos desbloqueos han venido avanzando con nuestra Fuerza Pública, con la gallardía de nuestros hombres de la Fuerza Pública cumpliendo su función constitucional dentro del respeto de los derechos humanos y también dentro del diálogo”, indicó Palacios.

Durante el debate la oposición cuestionó las posturas que ha tenido el Gobierno frente a la visita de la CIDH al país para verificar los hechos que se han presentado durante las movilizaciones.