Oposición adelantó nuevo debate al Gobierno por movilizaciones

La Plenaria del Senado adelantó este martes un debate de control político, impulsado por la oposición, al Gobierno por las violaciones a los derechos humanos durante las movilizaciones de las últimas semanas en el país. Durante la sesión hubo voces de respaldo a la administración del presidente este Iván Duque frente al manejo de las movilizaciones. También en contra.



El senador Antonio Sanguino aseguró que el país enfrenta una crisis de credibilidad ante el mundo “en razón a la violación a los derechos humanos, como la que está ocurriendo en este preciso instante”.



“Una situación de derechos humanos caracterizó nuestro largo conflicto armado interno, pero el hecho novedoso de esta circunstancia crítica para Colombia ante el mundo, consiste precisamente en que nunca antes y en tan corto tiempo había ocurrido una violación masiva a los derechos humanos en el contexto de la protesta pacífica social, popular y ciudadana”.

El senador Carlos Antonio Lozano aseguró que durante estas semanas de movilizaciones, citando cifras de INDEPZ, han desaparecido personas que participan de ellas y, según el legislador, casos de violencia sexual. También indicó que no es cierto, como habría dicho la Vicepresidenta y Canciller, Marta Lucía Ramírez, que la actual situación tenga que ver con los acuerdos de paz.



“Usted tiene con toda seguridad el derecho a pensar como quiera, pero a lo que sí no hay derecho es a que quien representa al Estado, a este Gobierno en el exterior, salga a decirle a la comunidad internacional que los acuerdos de paz son los causantes de la pobreza, de la miseria, del olvido, del abandono, del analfabetismo en que han sumido los Gobiernos de por lo menos los últimos 30 años al pueblo colombiano. Esa es la verdadera causa de lo que estamos viviendo, más bien es al contrario señora Canciller, si ustedes, cómo Gobierno no se hubiesen propuesto hacer trizas el acuerdo de paz, si lo hubiesen implementado integralmente, si hubiesen desarrollado el punto 2.2.2 de ese acuerdo (...) tengan la plena certeza que estaríamos viviendo un momento distinto, diferente”.



Terminada la presnetación de los congresistas citantes, se pronunciaron los voceros de los diferentes partidos, incluidos los de la coalición de Gobierno. Desde el Partido Conservador los senadores Efraín Cepeda y Esperanza Andrade, manifestaron que respaldan la protesta social, sin embargo, expresaron su rechazaron los bloqueos. Indicó que se debe desbloquearlas vías del país.



La senadora Andrade indicó que no se puede condenar al Estado por hechos aislados. Agregó que la protesta “Inició con un objeto claro y contundente, oponerse a la reforma tributaria, pero hoy responde a otros intereses hasta tal punto, que cinco semanas después de haberse iniciado el paro, se han unido una gran cantidad de solicitudes, reclamos, intereses, exigiendo esta problemática un enfoque diferencial. No podemos homogeneizar a todos los que están participando en las protestas, tampoco podemos generalizar el abuso de la fuerza por parte de los agentes de la Policía, porque estaríamos cometiendo un grave error”.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que en las declaraciones de los senadores citantes no escuchó ninguna mención de la violencia contra los integrantes de la Fuerza Pública, ni contra la infraestructura física. Manifestó los legisladores estarían mintiendo en algunos de sus planteamientos.



“Hablan aquí de que hay un Gobierno dictador y yo ‘me puse a pensar: ¿ cuál será el Gobierno dictador? Y lo encontré, tienen razón’, dictador el Paro que quiere gobernar a Colombia, dictador el paro quiere gobernar a Colombia que no ha ganado ningunas elecciones y sin embargo quiere dictar la política pública de este país. Dictador el paro que sin elegir, ha decidido que puede bloquear Colombia”, agregó Valencia.