Avanza proyecto que otorga descuentos en SOAT a conductores sin accidentes

La Comisión Sexta del Senado aprobó en tercer debate el proyecto de ley que contempla medidas para la adquisición, renovación y la no evasión del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). La iniciativa prevé una disminución en el valor del seguro para los conductores que no registren accidentes.



“Los propietarios de los vehículos que registren un buen comportamiento vial serán objeto de la disminución en el valor del seguro obligatorio de tránsito (...) en caso de no reportar accidentes de tránsito dentro del año inmediatamente anterior, se tendrá un un descuento del 5% sobre el valor del SOAT. Si en los dos años inmediatamente anteriores no se hizo uso del seguro obligatorio, el descuento será del 8% y al tercer año será de un 10%”, indicó la senador y ponente, Ana María Castañeda.



Agregó que “ a través del otorgamiento de este tipo de incentivos económicos se apunta a incrementar la adquisición y renovación del SOAT por parte de los propietarios de los 16 millones de vehículos que hoy transitan en nuestro país, lo cual significaría un mayor recaudo para la atención de los siniestros en la vía”.



La iniciativa pretende fomentar las buenas prácticas e incrementar la adquisición y renovación del SOAT por parte de los propietarios de vehículos particulares.



La iniciativa pasó a su último debate en la plenaria del Senado de la República.