Sin acuerdos terminó reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro

Luego de 10 horas de reunión no hubo acuerdo entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro. El Gobierno reiteró que hasta que se registre un 100% del desbloqueo de vías, se podrá llegar a un entendimiento entre las partes.

El Coordinador de la Mesa de Negociaciones Emilio Archila, afirmó que "en la visión que tiene el Gobierno existen muchísimas maneras de ejercer el derecho a la protesta y en cómo está previsto en nuestra constitución y en la carta Interamericana de los derechos, es que la protesta debe ejercerse en armonía con el resto de los derechos de los colombianos".

Agregó: "esto quiere decir que no se puede exagerar a que haya enfermos que no pueden tener medicina, a que haya campesinos que no pueden estar sacando sus cosechas, no se puede exagerar a que los colombianos no tengan libre movilidad por el país, en que nuestras empresas están quebrando y que haya tantos colombianos que estén perdiendo el empleo, y que en todas que en todas las ciudades, los colombianos estén viendo los precios suprema mente altos debido a la escasez".

Agregó, que el reporte que les entregó los Ministros del Interior y de Defensa, es que ellos han tenido una efectividad muy alta en los desbloqueos de vías, pero también "creemos en la buena voluntad que ha tenido el Comité Nacional de Paro y también en muchas partes del país quienes estaban obstruyendo las vías localmente".

Por su parte Monseñor Héctor Fabio Henao, manifestó que en cuanto al bloqueo de vías coinciden con la cifra de la estadística oficial que "nos dice que el 29 de mayo, había 89 bloqueos o interrupciones de vías y este martes a las 5 de la tarde, teníiamos 50 interrupciones, eso significa que habido una disminución del 40 por ciento.

Agregó que, de esos bloqueos, hoy se han dado avances en el departamento del Huila"que nos parecen significativos y se sigue trabajando desde muchas instancias, con las autoridades locales y departamentales y con la colaboración del Comité Nacional de Paro.

Por su parte, el vocero del Comité Nacional de Paro, Francisco Maltés, hizo una declaración de cinco puntos donde pide al Gobierno que no dilate más la firma del preacuerdo de las Garantías para la Protesta Social.

Celebró que el próximo lunes llegué al país la Comisión Interamericano de Derechos Humanos, como también que Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, continúen verificando los cortes o desbloqueo de vías, debido al diálogo regional.

Maltes también reiteró, que el paro continúa y mañana 2 y el próximo 9 de junio habrá marchas y movilizaciones en todo el país.

Finalmente, el Gobierno Nacional y el Comité Nacional de Paro se volverán a reunir el próximo jueves a las 9 de la mañana.