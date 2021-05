“El Caquetá no será militarizada”: Gobernador

El Gobernador Arnulfo Gasca Trujillo dio a conocer a través de comunicado de prensa que, en Consejo Extraordinario de Seguridad, que: "Debido a la Protesta Social Pacífica, que hasta la fecha se ha tenido por parte de los actores del Paro Nacional en Caquetá, no podemos enmarcarnos con las situaciones descritas en el Decreto, por lo cual la Asistencia Militar en el Caquetá no se hace necesaria actualmente pues no se cumplen los preceptos para utilizarla".

El comunicado también dice: "Si bien en lo corrido de las manifestaciones desde el pasado 28 de abril en el Caquetá se presentaron algunos bloqueos en las vías internas del Departamento, estos no se presentan en la actualidad, así como tampoco se ha presentado alteración del orden público por lo que el Decreto no se ajusta con la realidad del Caquetá”.

Le puede interesar:

Se insta a la Fuerza Pública para que continúe con los controles de seguridad en las vías caqueteñas, como medida preventiva para que la movilidad y la productividad se mantengan en el Departamento.

El Gobernador Arnulfo Gasca Trujillo mantiene un diálogo permanente con los departamentos del Huila, Meta, Cauca y Putumayo, así como con los campesinos e indígenas caqueteños ubicados en el Huila, con el fin de buscar escenarios propicios para la concertación de la solución de los conflictos sociales así como la garantía del abastecimiento regular y oportuno de bienes y servicios de primera necesidad.