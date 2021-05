Las críticas de Gaviria a la Canciller por postura frente a visita de CIDH

El expresidente César Gaviria se refirió a la postura del Gobierno, concretamente de la Vicepresidenta y Canciller, frente a una eventual autorización de la CIDH para verificar la situación del país y los hechos que han venido ocurriendo durante las movilizaciones de las últimas semanas.



“Ayer ocurrió un hecho grave en las conversaciones. Mientras que el gobierno tenía la intención de aceptar la visita de la CIDH a Colombia, nuestra gran Canciller decía en Washington que eso no ocurriría, y que por el contrario, solo vendrían cuando la Comisión del Fiscal y el Contralor investigaran todas y cada una de las 46 muertes. Sea decir, que las funciones constitucionales del Contralor no se le permiten participar. El Fiscal es el competente, ¿Cuánto se demorará para dar resultados completos sobre los 46 muertos?”, dice un comunicado del expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria.



También indicó que “...Tanto el artículo contra el proceso de paz como no permitir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ingresar a Colombia son un gran desastre internacional sin atenuantes. Quedamos adoptando la misma posición de Nicaragua y Venezuela en lo de la CIDH. Ya veremos”.

Ademas lanzó varios interrogantes sobre la agenda que está desarrollando la Canciller en los Estados Unidos para tratar temas relacionados con la crisis que afronta el país desde hace varias semanas.



¿A quién vio en Washington nuestra Canciller fuera del secretario Almagro? ¿ Hablaría con Human Right Watch? ¿ Fue al Departamento de Estado? ¿ La recibieron? ¿ O le mandaron una razón? ¿ Sería que intentaron pedir la cita a través del embajador Santos a quien no quieren en el Departamento de Estado, sobre todo la conversación que le grabaron a él y la anterior Canciller? No mencionó que puede haber percepción de que la embajada también ayudó al candidato Trump. No quiero ir mucho más allá, ¿ Si ocurrirá la reunión con el congresista Macgovern que ella anunció? ¿ Qué les dirían? ¿ Habrá un comunicado?...”.

Gaviria se refirió a la situación que vive el país en zona como Buenaventura y la manera con el Gobierno ha venido manejando la crisis de estas semanas.



“A veces pareciera que al gobierno no le parece la situación del país suficientemente grave, ¿Qué tiene que pasar para que al gobierno le parezca crítica la situación? Mientras tanto, algo como un estallido social avanza a pasos agigantados. Por lo que se observa y escucha Buenaventura va a estar pronto como Cali, Pereira también se ve muy preocupante y Bogotá empieza a evolucionar a una situación similar”, agregó.