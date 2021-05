Comité de Paro confirma los acuerdos sobre protesta alcanzados con Gobierno

Un día después de alcanzar un preacuerdo con el Gobierno sobre 16 puntos para garantizar la protesta pacífica en Colombia, el Comité del Paro reveló los puntos más destacados que se acordaron y sobre los cuales se sigue sin llegar a consensos. Ratificaron, eso sí, las movilizaciones para esta semana, pidiendo al Gobierno instalar la mesa de negociaciones cuanto antes.

"Estructuramos 16 temas, con 39 incisos. Entre ellos, la creación de unos insumos para presentar al Congreso y al Gobierno, que sirvan para la construcción de un proyecto de ley de reforma a la Policía, enfocado en la formación y manejo de los Derechos Humanos durante la protesta pacífica", afirmó el director del Departamento de Derechos Humanos, Omar Romero.

Según Romero, el Gobierno también se comprometió a la creación de mecanismos para la atención de los manifestantes que resulten heridos en las protestas y de un programa para la prevención de la violencia sexual. También se acordó que durante las marchas la Fuerza Pública no utilice armas de fuego, que el ESMAD no intervenga las manifestaciones pacíficas y que no haya presencia del Ejército en las mismas.

Otros puntos fundamentales que destacó el Comité es el compromiso del Gobierno de no decretar conmoción interior y de, en una alocución, no deslegitimar/estigmatizar los motivos de las marchas. También se creará una comisión tripartita para garantizar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la protesta, y se reconocerá los derechos de los defensores de Derechos Humanos, los indígenas y otros sectores.

Lea también:

"Otro acuerdo, de suma importancia, es la reactivación de un punto sobre los acuerdos de paz, para retomar los diálogos para la creación de una ley que regule lo que es la protesta social. Se avanzó en Se le colocó iniciación y término", concluyó el directivo e integrante del Comité del Paro, Romero.

De otra parte, el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, ratificó que las protestas en las calles seguirán, ahora enfocadas principalmente en que el Gobierno Nacional firme este acuerdo sobre las protestas, y se dé inicio así a la instalación de la mesa de negociaciones.

"La invitación a llenar las plazas y las calles, para mostrar de manera pacífica y con todos los protocolos de bioseguridad la exigencia al Gobierno de que no dilate más y entre a negociar, con el Comité del Paro el pliego de emergencias, pero adicionalmente con otra serie de sectores movilizados, en especial los jóvenes", afirmó.