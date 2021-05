Éxito niega que almacén en Cali se haya utilizado como 'centro de tortura'

A través de un comunicado, el Grupo Éxito negó 'rotundamente' que el Éxito Simón Bolívar, ubicado en Calipso, al occidente de la ciudad de Cali, hubiera sido utilizado como un 'centro de tortura' durante las manifestaciones y recientes protestas que se han presentado en el marco del Paro Nacional.

"Este almacén ha sido objeto de múltiples hurtos y saqueos que no responden al espíritu de las marchas legítimas y pacíficas. No se puede con injurias tratar de convertir a las víctimas en supuestos victimarios. La Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Seguridad de Cali evidenciaron que allí no se presentaron situaciones de este tipo", afirmaron.

La firma, reiterando su respeto por los Derechos Humanos, aseguró que "nuestras puertas permanecen abiertas a los entes de control" para que adelanten las respectivas investigaciones, que ratifiquen que el almacén no fue objeto de los hechos de violencia que se habían denunciado recientemente.