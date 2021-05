Gobierno tiene 3 días para revelar cómo se negociaron las vacunas COVID-19

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al gobierno revelar copia de contratos de vacunas contra el COVID-19. Camilo Enciso, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, habló con Caracol Radio para conocer las implicaciones que tiene esta decisión.

Los magistrados determinaron que esa información no goza de reserva como lo había argumentado el ejecutivo. Camilo Enciso, ¿Ya le dieron copia de los contratos del COVID-19?

Camilo Enciso: Todavía no nos han entregado copia de los contratos, el Tribunal le dio un término de tres días hábiles al Gobierno Nacional para entregarlos sin ningún tipo de reserva, son tres contratos y el Tribunal fue muy específico y muy claro en que tenían que entregarse con el detalle del precio de la compra de las vacunas, los lugares de entrega, los aspectos financieros de los contratos y todos los demás que componen esos instrumentos jurídicos, tan pronto recibamos esos contratos vamos a publicar en nuestra página web para que cualquier colombiano los pueda consultar como era su derecho, como es su derecho y como debió haber ocurrido desde enero de este año, cuando le pedimos los contratos al gobierno, cuando les pedimos que los hicieran públicos y cuando falsamente y gracias a una interpretación amañada de la ley dijo que no los podía entregar.

¿Qué implicaciones tiene esta decisión?

Camilo Enciso: Nosotros creemos que esto sienta un precedente de enormes, enormes consecuencias de una gran importancia porque el Tribunal protege de manera categórica el derecho fundamental de trasparencia y acceso a la información que son derechos que están consagrados en nuestra constitución política, en una ley que es la ley estatutaria de trasparencia de acceso a la información.

Y, de hecho, hay un halón de orejas al Gobierno, en la sentencia, porque el Tribunal dice que no es cierto que aplicara ninguna de las excepciones para no entregar los contratos que el Gobierno había entregado en su momento, el Tribunal dice de manera explícita que no era cierto que acá estuviera de por medio una grave afectación a la salud pública. El argumento del Gobierno era que publicar los contratos si podía generar una grave afectación a la salud pública e iba a generar desabastecimiento de vacunas, que estábamos compitiendo con muchos otros países y que por esa razón los colombianos no íbamos a poder tener acceso a las vacunas, el Tribunal es claro después de un análisis muy serio, además tampoco es cierto que aplicara el secreto industria, ni los derechos de las patentes, es más, el mismo Tribunal dice que le propio contrato tenía cláusulas y disposiciones que decía que ambas partes tanto el Gobierno de Colombia como las farmacéuticas se comprometían a respetar las leyes de Colombia, y en este caso esas leyes fueron irrespetadas y nos llevaron a tener que utilizar las acciones judiciales para obtener los contratos.

¿Una vez tengan esa información, ustedes la darán a la conocer al país?

Camilo Enciso: Si, por supuesto, la sentencia del Tribunal, ya la publicamos en la página web del Instituto anticorrupción, cualquier colombiano puede entrar ahí y consultarla. Profundizando un poquito en el precedente, lo que esto deja es que, no solamente el gobierno tiene un nivel de transparencia en el tema de las vacunas sino en cualquier contrato público que tenga el nivel de importancia de estos que se estaba tratando y lo más relevante es que el derecho al acceso de la información pública es un derecho fundamental.

Hay un dato interesante en la decisión del Tribunal. Dice que aceptar esta postura planteada por el gobierno implicaría que, a partir de ahora, las demás vacunas y buenas prácticas médicas y farmacéuticas de interés público quedarían bajo el dominio privado. Para usted como demandante ¿Pretende el gobierno privatizar el acceso a la información pública?

Camilo Enciso: Supuestamente, por el hecho de que las farmacéuticas estaban pidiendo los acuerdos de confidencialidad y que si no se firmaban, Colombia no iba a poder conseguir vacunas, entonces procedía la excepción para no entregar la información, lo que nosotros le dijimos al Tribunal fue: “Si ustedes permiten que ese precedente adquiera vigencia que sea aceptado, en la práctica lo que están haciendo es permitir que cualquier farmacéutica o cualquier productor de bienes del servicio de salud, que tenga el poder de extorsionar al Gobierno, no vendiéndole un determinado bien esencial, entonces puede exigir cláusulas de confidencialidad” y eso en la práctica lo que hacía era anular una ley estatutaria, una ley que desarrolla un derecho fundamental.

Camilo Enciso enfatizo que el precedente era muy grave, sin embargo, se logró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenara al Gobierno revelar los contratos de vacunas contra el COVID-19.