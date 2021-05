James Rodríguez ya estaría en Colombia para convocatoria de Selección /

Según informó el periodista Diego Rueda en el VBar de Caracol Radio, James Rodríguez ya estaría en Colombia, más específicamente en la ciudad de Medellín donde el futbolista tiene una vivienda y en donde vivió parte de su juventud. El volante fue convocado por Reinaldo Rueda para los partidos de eliminatorias sudamericanas.

En horas de la mañana del 21 de mayo, Carlo Ancelotti confirmó en rueda de prensa, previo al partido ante el Manchester City, que Rodríguez no se recuperó de la molestia en la pantorrilla y por ende su primera temporada en la Premier League se daba por finalizada.

"James Rodríguez desafortunadamente no está disponible para el juego, no se ha recuperado de un problema en su pantorrilla, desafortunadamente no ha podido terminar bien su temporada", expresó el entrenador.

El italiano también aseguró que el deseo del volante del Everton FC es estar en las mejores condiciones para representar a Colombia en la Copa América. La concentración para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas, ante Perú y Argentina, iniciará el domingo 23 de mayo.