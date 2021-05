Edwuin Cetré: “Si uno no está bien, la camiseta de Selección no se viste”

Edwuin Cetré habló en el VBar de Caracol Radio sobre la actualidad del Junior FC, aun con opciones de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, y acerca de un eventual llamado a la Selección Colombia.

Sobre el decisivo partido ante Independiente Santa Fe, que puede definir su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, dijo, "Toca ir a Ecuador a sacar los tres puntos porque ganando, dependemos de lo que suceda en el otro partido. Pero hay que marcar goles".

Edwuin Cetré se refirió a su rol en el equipo dirigido por Amaranto Perea. Esto tras anotar gol en la victoria 3-1 ante Fluminense en la más reciente fecha, "En un equipo como Junior que es tan grande, hay que jugar en la posición que toque".

Por último, el jugador que integró la Selección Colombia Preolímpica se refirió a la reciente convocatoria de Reinaldo Rueda, en la cual no fue tenido en cuenta, "Si uno no está bien, la camiseta de la Selección no se viste".