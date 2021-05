MinDeporte: “La Copa América debe ser un tema de paz y unión” /

Ernesto Lucena dio una rueda de prensa para hablar acerca de la realización de la Copa América, que hoy en día ha sido bastante criticada por la realidad social que vive el país. El Ministro del Deporte reiteró en su diálogo la necesidad de ver el fútbol como un motivo de unión y no cerró la puerta a la presencia de público en el estadio.

"No politicen la Copa América"

Esta fue una de las frases más repetidas por el ministro en su diálogo con los medios, asegurando que esto no debe ser visto como de izquierda o de derechas sino por el contrario como una oportunidad de unión y paz en el país. "La Copa América no es un evento de gobierno, es un evento de país, de esencia social, que expresa lo mejor de Colombia, ayudemos, trabajemos todos, demostrémosle al mundo que medio de la diferencia podemos construir un mejor futuro", dijo.

Protocolos de Seguridad

Lo sucedido en los partidos de Copa Libertadores en Barranquilla y Pereira alertaron a la Conmebol en cuanto a la seguridad de las delegaciones para la realización de la Copa América. Ante esto el Ministro de Deporte dijo que trabaja en conjunto con la Fuerza Pública para garantizar la seguridad y se presentará a la Confederación los protocolos de seguridad.

"Realmente hoy por hoy la Copa América se podría ver afectada por actos como lo que pasó en Barranquilla o Pereira y correrla algunos días no haría la diferencia, en estos casos deberíamos trabajar en el aspecto seguridad".

¿Se correrá la fecha de la Copa América?

Según Ernesto Lucena, Conmebol no ha dicho una fecha perentoria para definir si Colombia será sede o no del campeonato, "Hoy no hay ningún ultimátum de que debamos ceder o correr fechas desde Conmebol". Además dijo que los cambio de sedes son simples rumores y solo la Confederación determinará una nueva sede.

También dijo que Colombia no puede dar el mensaje de no poder realizar la Copa América, puso como ejemplo la que se realizó en 2001 en medio de una fuerte crisis de seguridad y dijo que irán hasta el final con la realización del torneo en el territorio nacional.

La Copa América como sinónimo de reactivación económica

El Ministro del Deporte resalto la importancia de la realización del campeonato de selecciones como aspecto fundamental de la reactivación económica de varios sectores tras la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, "La reactivación económica es importante, muchas empresas nos han pedido que se realice como generador de ingresos en esta dura época".

Diálogo con los jugadores

El ministro del Deporte se refirió al respecto del comunicado de la Acolfutpro, respaldando el Paro Nacional y solicitando el aplazamiento del campeonato hasta que la situación de seguridad y orden público en el país mejore. Además pidió a los futbolistas que le hagan llegar sus inquietudes, "en la diferencia es donde está la construcción del país, por eso le pedimos a los jugadores que nos hagan saber sus inquietudes".

¿Público en los estadios?

Por último, Ernesto Lucena dejó la ventana abierta a la presencia de espectadores en los estadios de la Copa América. Sin embargo esto dependerá de la opinión emitida por el Ministro de Salud y su comité de expertos, "Hemos venido trabajando de la mano de MinSalud y en este momento no hay decisiones con respeto a aforo para Copa América. Sobre esa base estaremos dando noticias el próximo miércoles con respecto a eso, si es posible o no". El viernes se dará a conocer la decisión.