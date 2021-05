"Atrevido llamando traquetos a los caleños": Marbelle contra Gustavo Petro

Muchas controversias se han generado desde que se dio inicio al paro nacional el pasado 28 de abril, sectores de derecha e izquierda se han manifestado al respecto, generando todo tipo de opiniones entre los ciudadanos.

En esta ocasión la que salió al paso de las críticas, fue la cantante Marbelle, quien arremetió en contra del senador Gustavo Petro, por un trino en el que él cuestiona el actuar de algunos ciudadanos en el sur de Cali, quienes increparon a la Minga indígena con armas de fuego.

“Este traquetismo, ciudadanos del sur de Cali no es de “gente de bien”, la gente de bien no tiene fusiles en su casa, tiene libros y amor para sus hijos”, fue el tuit del senador que no cayó bien en la artista.

Ante esto, la oriunda de Buenaventura, respondió de manera contundente, llamándolo “atrevido”, y además expresó, que según por las declaraciones el senador “tendrá en su casa una enciclopedia llena de amor”.

“Este atrevido llamando traquetos a los caleños.. me imagino que tendrá una enciclopedia de amor en su casa”.

En respuesta, muchos usuarios de redes sociales, han cuestionado el mensaje de la cantante, y le han respondido en modo tendencia, ya que la artista mantiene sus redes privadas, para evitar así comentarios de sus detractores; cabe recordar que no es la primera vez que Marbelle arremete en contra del senador.