Marcela Reyes defendió su hijo luego de que lo llamaran ‘malcriado'

Marcela Reyes, salió hacerle frente a sus detractores, luego de que ella hiciera una publicación a través de su cuenta de Instagram, en la cual se puede observar un video de su pequeño hijo Valentino, observando un artículo electrónico, para generar distracción y poder comer sus alimentos sin problema, sin embargo, allí se evidencia como el menor le rechaza la comida.

Ante este suceso muchos usuarios, comentaron diciendo que el hijo de la influencer era un ‘malcriado’, otros expresaron que “los niños no deberían comer con distracciones”, inclusive “que deben existir normas en la casa para la comida”, ante estos mensajes, Reyes salió en defensa y dijo “¿malcriado por qué no se toma una sopa?, no lo veo haciendo algo que atente contra la integridad de nadie” entre otras contundentes respuestas contra algunos ataques.

Esto fue ovacionado por otras personas que destacaron ya admiraron el valor y amor de madre de la DJ, quienes quedaron sorprendidos por llevar una buena faceta en su ida fuera de la profesional.