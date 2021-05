Gobierno le deja la puerta abierta al Comité del Paro para el diálogo

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, luego de la reunión que sostuvo con los integrantes del Comité Nacional del Paro, aseguró que el Gobierno entendió la reunión de este lunes 10 de mayo como un encuentro exploratorio con miras a llegar a acuerdos.

“No esperábamos una respuesta porque no era el espíritu de esta reunión hacer una reunión conjunta y presentar al país un acuerdo, pero si era el espíritu y lo sigue siendo, y lo ha manifestado con toda claridad el señor presidente de la República, el construir un espacio respetuoso y productivo de acuerdos. Sabemos qué hay una diferencia en la terminología. Algunos miembros del comité del paro hablan de negociación, nosotros queremos ir más allá con toda claridad, el resultado de cualquier negociación es un acuerdo, no se negocia por negociar”.

El Gobierno Nacional durante el encuentro propuso al Comité Nacional del Paro una mesa técnica de diálogo con el acompañamiento de la iglesia católica y las Naciones Unidas. La idea es resolver el pliego de peticiones; sin embargo, el comité no aceptó.

Luego de la reunión, el Comité Nacional de Paro anunció que no hubo acuerdo y que el próximo 12 de mayo habrá nuevas movilizaciones.