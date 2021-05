Duque invitó a Adriana Lucía al diálogo nacional y ella lo rechazó

La cantante Adriana Lucía ha sido una de las influenciadoras más participativas en estas jornadas del Paro Nacional, visibilizando lo que pasa en las calles de diferentes zonas del país, compartiendo las transmisiones de Instagram de varios manifestantes y expresándose en Twitter de lo que está ocurriendo.

La artista publicó un video en su cuenta de Instagram contando que recibió una invitación de parte del presidente Iván Duque y del comisionado de Paz, Miguel Ceballos para participar del gran diálogo nacional; sin embargo, ella no aceptó.

“Aquí mi respuesta pública y mi propuesta”, escribió en su post del video en el que expresó: “Aunque de manera personal y también en colectivo junto con ‘Un Canto Por Colombia’ he apoyado la protesta social, no se trata de mí, se trata de los jóvenes y de todas las personas que están allí afuera intentando ser escuchados”.

“Hay comunidades que llevan años intentado ser escuchados y no seré yo quien ocupe ese lugar que no me corresponde; Hay muchas madres llorando a sus hijos y otras buscándolos y no es justo, porque esos hijos salieron a reclamar sus derechos y fueron reprimidos de manera violenta; Esa violenta tiene que pararla ya”, continuó Adriana Lucía.

La cantante lo que hizo fue hacerle otra propuesta al presidente Duque: “Le tengo una propuesta; diálogos abiertos, públicos, transmitidos, pero no en Palacio, en territorio, donde todos los jóvenes puedan ser escuchados… Lo mínimo que merecen es ser representados por ellos mismos”.

Por último, se refirió a la problemática de Cali y le pidió al presidente interceder con vías de diálogo para superar esta crisis.