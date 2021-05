¿Qué ha pasado durante estos trece días de Paro Nacional?

Después de trece días de movilizaciones en Colombia, Carolina Cepeda, directora de la maestría en estudios internacionales de la U Javeriana, explicó que uno de los hitos más importantes a lo largo de esta semana ha sido el crecimiento de la movilización en Colombia, que ha conseguido que el gobierno retire parcialmente la reforma tributaria y abra canales de diálogo.

“Esto significa que hay un descontento muy profundo que está por encima de los costos de la movilización que incluye la represión estatal, que no solo se reduce a la reforma tributaria sino como el estallido de un cúmulo de demandas de hace muchos años y que tampoco tienen que ver con exclusiones en materia económica, sino también exclusiones sociales como las que hemos visto en Cali, frente a la respuesta a los indígenas”

Sin embargo, advirtió que los diálogos no son suficientes, “porque el Gobierno no ha extendido esta invitación a la gente en las calles que se está movilizando, ha desconocido que la protesta social está alimentada por la violación de derechos humanos y nada esto aparece en las mesas de diálogo, por eso, aunque no soy experta en el tema creo que si el Gobierno sigue sin reconocer esto, Colombia tiene compromisos internacionales que podrían acarrear incluso sanciones”.

