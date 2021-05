“Irresponsable”, llamaron a Alejandro Riaño por marchar con su hija

Alejandro Riaño quien se ha destacado por su personaje ‘Juanpis Gonzáles, ha sido blanco de críticas en las últimas horas debido a una publicación en su Instagram, donde se le ve el primer día del paro nacional que fue el 28 de abril, marchando junto a su esposa y a su pequeña hija.

Con paz todo vale la pena. Paro por mi hija, paro por mi país, y paro por quienes no tienen. ¡Siempre pararé con amor!”, fue el mensaje del comediante que no cayó muy bien entre muchos seguidores, que hicieron comentarios fuertes como “irresponsable” o” no deben exponer a los niños”.

Lea también:

Sin embargo, Riaño fiel a su estilo, fue contundente al momento de defenderse de los mensajes de sus detractores, y así a través de sus historias respondió “sé cómo hacer esto, yo siempre estaré con ella marchando, y no es solo por su futo sino también por los demás, le enseñaré que por eso es que se lucha, siempre desde el amor”, expresó.

Finalmente, no todo fue malo, ya que la mayoría de personas recalcaron el pensamiento crítico del artista y puntualizaron que es la mejor herencia que se les puede dejar a los hijos.