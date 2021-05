“No me manifesté porque mi ayuno espiritual está primero”: Jessica Cediel

Artistas de talla nacional e internacional se han manifestado en voz de apoyo por la situación que vive el país desde el pasado 28 de abril, muchas celebridades han aprovechado sus redes sociales, para pedir a los entes internacionales ayuda para solucionar esta difícil crisis.

Ante la situación, la modelo y presentadora Jessica Cediel, ha sido blanco de críticas por parte de sus seguidores, luego de un video en el que explicara las razones por las cuales no había expresado su opinión referente a lo que se vive en el paro nacional.

“No me manifesté porque mi ayuno espiritual está primero”, fue el mensaje que destapó la polémica, recordando que la presentadora se había incursionado al cristianismo, ante esto, también fue enfática asegurando que se encuentra sorprendida porque para ella “es duro ver la porquería de ser humano que hay en todo lado”, añadiendo además consejos a las personas que comentaron para que se pronunciara “Pilas con lo que decimos y expresamos, mi opinión no va a cambiar en nada la situación del país, porque mi vida no la define una red social”.

Esto desató toda una controversia de comentarios, donde sus seguidores la llamaron “tibia” otros inclusive manifestaron que eran excusas para no presentar una postura crítica frente al tema.