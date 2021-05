Matador afirma que recibió amenazas desde celular de Zapateiro

Tras la difusión de información sensible publicada por la cuenta Anonymous de Colombia, el caricaturista Matador emitió un mensaje bastante directo sobre las constantes amenazas que recibe. Según escribió, uno de los números amenzantes corresponde al General Zapateiro.

Recordemos que en el marco de las protestas, Anonymous Colombia hackeó información sensible de más de 100 cuentas oficiales del Ejército. Una vez obtuvo la información la publicó en redes sociales y posterior a esto, Matador compartió un mensaje de agradecimiento y escribió:

"Gracias a que Anonymous hizo público el número telefónico de Zapateiro, descubrí que desde el mismo teléfono del General me enviaron estos mensajes el año pasado, así como llamadas sospechosas de otro teléfono".

Por su parte, desde la cuenta oficial del General no se ha emitido pronunciamiento alguno sobre el tema. Sin embargo, esta no es la primera vez que el miembro de las Fuerzas Militares está relacionado con polémicas digitales. En el mes de febrero, el General protagonizó un debate por escribir "Somos soldados del @COL_EJERCITO, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos".