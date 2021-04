“Estoy quebrada, no he recibido apoyo del Gobierno”: Sara Uribe

A través de sus stories en Instagram, la modelo y empresaria Sara Uribe, comentó los difíciles momentos económicos que ha venido atravesando debido a las restricciones impuestas en el departamento de Antioquia, luego de decretarse una alta ocupación en las UCIS de los hospitales, debido a la crisis sanitaria por la COVID-19.

Ante este este hecho, Uribe señaló que se encuentra en quiebra y además le ha tocado cerrar dos de sus cuatro establecimientos, debido a la poca regularidad en ventas que ha tenido; sin embargo, también se mostró preocupada ya que la han hecho avisos con amenazas de embargarla, si no cumple con el respectivo pago de los 20 millones que adeuda.

“Estoy debiendo 20 millones en arriendos, y me han amenazado con que me van a desalojar y los entiendo, porque los dueños de los locales viven de eso, pero qué hago con mis empleados, si me cierran los fines de semana que son los mejores días, prácticamente estoy quebrada”, comentó.

Por otra parte, Sara, se mostró preocupada ya que esta situación no solo la afecta a ella sino a sus empleados y, por ende, dijo haber pedido ayudas al Gobierno Nacional, y que no ha encontrado ninguna respuesta que pueda solventar una ayuda económica a quienes trabajan en su empresa.

“Dicen que no hacemos nada por el país, pero estamos generando empleos por eso debo salir y pedir ayudas al Gobierno, por qué no sé qué hacer con los empleados, ojalá el Gobierno me pueda explicar esto”.

Finalmente, la empresaria se refirió a las diversas protestas que ha vivido el país en los últimos días por cuenta de la reforma tributaria, y manifestó que a pesar de que está en su finca no ha podido salir a marchar por miedo de contraer el virus y así poder enfermar a su mamá.

“Han dicho que Sara no apoya el no en la Reforma Tributaria, y aunque yo estoy en mi finca, tengo que ver que mis empleados estén bien y que no les falte para pagar sus deudas, porque no los voy a echar a la calle, por eso no he podido salir a marchar, porque llego a contagiar a mi mamá ¿y qué?, se me muere y después no puedo salir corriendo a llevarla a un hospital”, puntualizó